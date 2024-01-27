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В «Байере» считают, что Алонсо не покинет клуб летом, несмотря на интерес «Ливерпуля»

В «Байере» считают, что Алонсо не покинет клуб летом, несмотря на интерес «Ливерпуля»
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Руководство леверкузенского «Байера» сохраняет оптимизм в отношении будущего главного тренера «фармацевтов» Хаби Алонсо в клубе, несмотря на то что в услугах испанского специалиста заинтересован «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в клубе считают, что Алонсо не уйдёт в «Ливерпуль» грядущим летом после того, как там станет вакантным пост главного тренера команды в связи с отставкой немецкого специалиста Юргена Клоппа. Оптимизм «Байера» в том, что Алонсо останется в клубе, обусловлен тем, что на текущий момент испанец полностью вовлечён в планирование состава на следующий сезон.

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, вчера, 26 января.

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