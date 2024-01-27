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Стало известно, какого специалиста «Ювентус» видит в качестве возможной замены Аллегри

Стало известно, какого специалиста «Ювентус» видит в качестве возможной замены Аллегри
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Руководство «Ювентуса» внимательно наблюдает за работой главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты, поскольку рассматривает его в качестве потенциальной замены Массимилиано Аллегри, возглавляющего туринский клуб в текущий момент. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, боссы туринского клуба считают, что Мотта является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса». Подчёркивается, что трудовое соглашение 41-летнего специалиста с «Болоньей» истекает по окончании нынешнего сезона. Несмотря на то что клуб предложил ему новый контракт, Мотта не спешит его подписывать.

Кроме того, интерес к итальянскому тренеру проявляют «Милан» и «Рома».

После 20 матчей Серии А подопечные Мотты набрали 32 очка и занимают седьмое место.

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