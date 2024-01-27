Олич, Жирков и Рахимич вошли в состав ЦСКА на Кубок легенд — 2024

Московский ЦСКА определился с составом на футбольный Кубок легенд — 2024. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Вратарь: Дмитрий Гончаров.

Полевые игроки: Дмитрий Кузнецов, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс (Латвия), Евгений Алдонин, Олег Корнаухов, Элвир Рахимич (Босния и Герцеговина), Ивица Олич (Хорватия), Алан Кусов, Денис Попов и Александр Салугин.

Кубок легенд — 2024 будет проходить в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 11 февраля. Участие в турнире будут принимать шесть команд: московские ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо», сборная мира и санкт-петербургский «Зенит».

Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд.