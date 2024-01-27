Шевченко: не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко категорически высказался о возможном смягчении ограничений на участие в международных соревнованиях для молодёжных команд России. Сообщалось, что за эту меру выступает президент УЕФА Александер Чеферин.

«Я хотел бы пригласить на Украину исполнительный комитет УЕФА и президента организации Александера Чеферина, чтобы он посмотрел, что происходит, поговорил с нами о наших проблемах, прежде чем принимать решение о допуске российских команд.

Я хочу показать текущую ситуацию на Украине. Не вижу никаких оснований давать возможность для возвращения российских команд. Необходимо усиливать давление на Россию», — приводит слова Шевченко Sky Sports.