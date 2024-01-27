«Это тяжело принять». Ван Дейк — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб после завершения сезона.

«Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это всегда непросто, и это определённо тот случай.

Как он сказал игрокам и какова была реакция? Да, он, конечно, рассказал нам наедине, и мы все были вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но наш настрой — сосредоточиться на деле. В этом году нам ещё предстоит достичь множества целей, и почему бы не завершить сезон на высоком уровне, а заодно и отпраздновать победу босса?» — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, вчера, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.