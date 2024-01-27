Луис Энрике: у Клоппа закончилась энергия, чтобы тренировать «Ливерпуль»? Его можно понять

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал решение немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», покинуть английский клуб по окончании нынешнего сезона.
«Тренеров судят по их результатам. Ему удаётся бороться за титулы в тот период, когда доминирует «Сити». Его команда много прессингует, выдерживая высокий темп. Он действительно хорош, мне нравится его стиль.
Клопп — очень открытый и дружелюбный человек, добившийся исключительных результатов. Он сказал, что у него не хватает энергии, и это можно понять. Тренеры — первые, на кого нацелено внимание СМИ, что утомляет. Порой тренерам нужно абстрагироваться от этого. Возможно, он захочет принять новый вызов в другом клубе», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Напомним, Клопп объявил о своём решении вчера, 26 января. Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.