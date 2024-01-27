Гришин: ЦСКА нужна вторая команда — молодёжь играла бы с мужиками во Второй лиге

Помощник главного тренера в академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о возможном создании второй команды армейцев.

«Не слышал о планах ЦСКА создать вторую команду. У других клубов есть подобные аналоги: «Зенит-2», «Спартак-2». Если руководство ЦСКА посчитает нужным организовать такую команду и найдёт для этого финансы, её можно создавать.

По большому счёту ЦСКА нужна вторая команда. Сейчас большой разрыв в уровне между молодёжным первенством и основным составом. Молодёжи тяжело пробиться в основу. Промежуточная команда нужна. Раньше была молодёжная команда и, как она тогда называлась, команда дублёров. Сейчас могла бы быть такая же, называться ЦСКА-2. И в ней молодые ребята уже играли бы с мужиками во Второй лиге», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.