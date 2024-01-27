«Круговой понимал, какой выбор сделал «Зенит». Шалимов — об уходе Данила в ЦСКА

Бывший футболист сборной России, российский тренер Игорь Шалимов высказался об уходе защитника Данила Кругового из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА.

«Очевидно, что переход в ЦСКА — это вопрос большего ожидания [времени] игры в основном составе. Плюс ЦСКА пусть и не становится чемпионом в последние годы, но регулярно борется за высокие места. Я за этот переход, со стороны игрока всё логично. Продли он сейчас контракт с «Зенитом», мог бы так и просидеть на лавке до 30 лет. Мне кажется, и сам футболист понимал, какой выбор сделал клуб — чтобы регулярно выигрывать чемпионат, сейчас, при нынешнем лимите, нужны сильные иностранцы. Их клуб и завозит», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». Стоит отметить, что Круговой является воспитанником «Зенита».