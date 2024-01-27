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«Челси» просит у «Тоттенхэма» более € 90 млн за Галлахера — Football Insider

«Челси» просит у «Тоттенхэма» более € 90 млн за Галлахера — Football Insider
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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» готовится сделать новое предложение «Челси» по трансферу полузащитника Конора Галлахера до закрытия январского окна, сообщает Football Insider.

По информации источника, в этом месяце руководство «шпор» провело переговоры с «Челси» по поводу сделки, но западные лондонцы хотят получить за игрока более € 90 млн.

Конор — воспитанник академии «Челси», за первую команду футболист играет с 2018 года. Вместе с «синими» Галлахер выиграл Лигу Европы в сезоне-2018/2019. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского полузащитника в € 42 млн. Действующий контракт Конора Галлахера с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне английский хавбек провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

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