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Каррагер – о замене Клоппу: вы посмотрите, что делает Хаби Алонсо в «Байере»

Каррагер – о замене Клоппу: вы посмотрите, что делает Хаби Алонсо в «Байере»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о потенциальной замене главному тренеру команды Юргену Клоппу.

«Прямо сейчас, если вы посмотрите на АПЛ и Европу и подумаете, кто подходит «Ливерпулю», нет сомнений, что вам не уйти от Хаби Алонсо, моего бывшего товарища по команде. Он выглядит едва ли не самым ярким молодым тренером в европейском футболе, в этом нет сомнений.

В «Ливерпуле» его очень уважают за то, что он сделал как игрок, он победитель Лиги чемпионов, а также выиграл Чемпионат мира. Он играл у таких тренеров, как Рафа Бенитес, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. Вы посмотрите, что делает Хаби Алонсо в «Байере», который конкурирует с мюнхенской «Баварией», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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