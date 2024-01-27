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«Так держать». Сборная России поздравила Алексея Миранчука с забитым за «Аталанту» мячом

«Так держать». Сборная России поздравила Алексея Миранчука с забитым за «Аталанту» мячом
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Сборная России поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с забитым мячом в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (2:0).

«Миранчук принёс победу «Аталанте». Лёша вышел в стартовом составе в матче против «Удинезе» и забил свой третий гол в сезоне! Так держать», — сообщает пресс-служба сборной.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале сборной России

На 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. При этом российского футболиста заменили на 88-й минуте игры.

«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Ювентус» (52).

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