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Голкипер «Зенита» Васютин прокомментировал победу в контрольном матче с «Уралом»

Голкипер «Зенита» Васютин прокомментировал победу в контрольном матче с «Уралом»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о победе в товарищеском матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

«Я думаю, самое главное, что все получили объём побольше, чем в первых двух матчах. Выигрывать всегда приятно на фоне тяжёлой работы.

Было заметно, что игроки «Зенита» в физическом плане уступают сопернику? Не могу сказать, что это сильно бросалось в глаза. Думаю, почувствовали, что в середине второго тайма чуть подсели, но при этом у нас тоже вышли несколько свежих ребят. Поэтому под контролем всё было», — приводит слова Васютина пресс-служба клуба.

Ранее «Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 5:1, а затем одержал победу в матче с «Чонбук Хёндэ Моторс» — 5:1. «Урал» 22 января обыграл «Галф Юнайтед» из ОАЭ со счётом 2:1.

28-летний Васютин принял участие в пяти официальных матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тысяч.

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