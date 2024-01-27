«Это знак». Тренер «Аталанты» Гасперини — о голе Миранчука в ворота «Удинезе»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о голе российского полузащитника команды Алексея Миранчука, который забил первый мяч во встрече. Напомним, гол Миранчука помог «Аталанте» уверенно обыграть «Удинезе» со счётом 2:0.

«Наш первый гол в матче? Мы знаем, что когда мы играем с закрытыми командами, мы должны доставлять мяч в определенные зоны, где сопернику сложнее обороняться. Если посмотреть на матч, мы слишком часто атаковали по центру и пропускали контратаки. Однако больше всего мы рисковали в первом тайме. Когда вам приходится атаковать против хороших команд, таких как «Удинезе», вы идете на определенный риск, и вы должны очень хорошо атаковать как команда.

У нас забивает много людей, голы Миранчука и Скамакки – это знаки. Чтобы оставаться на вершине, у вас должна быть пара игроков, которые забивают много голов», — приводит слова Гасперини Sky Sport.

Напомним, на 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. При этом российского футболиста заменили на 88-й минуте игры.

«Аталанта» набрала 36 очков и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Ювентус» (52).