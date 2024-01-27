«Севилья» отстранила игрока, которого арендовала у «МЮ» зимой, за конфликт с Мариано

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес заявил, что испанский клуб отстранил полузащитника команды Ханнибала Межбри, которого арендовал у «Манчестер Юнайтед» зимой, за конфликт с партнёром по команде Мариано Диасом на тренировке.

«Побывав с ним, поговорив с ним и увидев его первые игровые минуты против «Жироны», мы хотим дать ему больше времени на раздумье – чтобы он понял, в каком клубе находится и что это для него значит», — приводит слова Флореса Mundo Deportivo.

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Межбри был арендован «Севильей» у манкунианцев 15 января и уже 21 числа футболист принял участие в матче 21-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:5), где появился на поле во втором тайме, сыграв 28 минут и получив жёлтую карточку.