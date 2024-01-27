Каррагер — об уходе Клоппа: искренне подумал, что это какой-то розыгрыш или жестокая шутка

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера команды в конце нынешнего сезона.

«После того как я узнал, что он покидает команду в конце сезона, моё сердце упало. Я искренне подумал, что это какой-то розыгрыш или жестокая шутка.

Клоппу будут воздавать должное до мая. Самый большой комплимент — это то, что он не только сделал людей счастливыми, но и изменил их жизни, воссоздав ночи европейской славы, ставшие синонимом «Энфилда».

Слишком легко забыть о положении «Ливерпуля» на момент прихода Клоппа в 2015 году. Не говоря уже о победе в Лиге чемпионов, где клуб некоторое время практически не участвовал. Тот факт, что Клопп смог так стабильно бороться за высшие награды, ставит его наряду с Пепом Гвардиолой в один ряд с лучшими менеджерами в мире», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.