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Бенитес прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» в конце сезона

Бенитес прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» в конце сезона
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Главный тренер испанской «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал уход Юргена Клоппа из английского «Ливерпуля», который состоится в конце сезона.

«У меня есть знакомые люди в «Ливерпуле», так что более или менее в курсе, как это произошло. Могу сказать только положительные слова в его адрес, он мой друг. Он проделал и продолжает делать отличную работу», — приводит слова Бенитеса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали семь трофеев.

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