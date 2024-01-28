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Каррагер: болельщики «Ливерпуля» предпочли бы, чтобы Клопп остался, а клуб продал Салаха

Каррагер: болельщики «Ливерпуля» предпочли бы, чтобы Клопп остался, а клуб продал Салаха
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о важности главного тренера Юргена Клоппа для клуба.

«Меня беспокоит более долгосрочная перспектива, потому что, как и Кенни Далглиш с Биллом Шенкли, Клопп оставит после себя вакуум. На данный момент Клопп — это «Ливерпуль». Никто в мировом футболе не мыслит одного без другого. Клопп — больше, чем тренер.

В большинстве клубов менеджеры лишь проездом. Если спросить болельщиков, кого бы они предпочли оставить — тренера или звёздных игроков, они скорее всего ответят, что игроков. Спросите болельщиков «Ливерпуля», предпочли бы они, чтобы Клопп остался, а клуб продал Мохамеда Салаха, и они единодушно поблагодарят футболиста и пожелают ему всего хорошего в будущем», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.

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