Хави: чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко

Главный тренер «Барселоны» Хави, который ранее объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона, рассказал о сложностях работы в качестве главного тренера каталонцев.

«Чувствовать себя тренером «Барсы» — неприятно и жестоко. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, что твоя работа не ценится, и это ужасно истощает психическое здоровье. Я очень позитивный парень, но энергия снижается до такой степени, что ты говоришь, что нет смысла продолжать. И так оно и есть, я давно принял это решение, и эта ситуация негативно влияла на клуб. Я должен был принять решение об уходе 30 июня», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.

После результата этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.