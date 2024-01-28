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Каррагер: надеюсь, уход Клоппа станет началом ещё одной триумфальной эры, а не её концом

Каррагер: надеюсь, уход Клоппа станет началом ещё одной триумфальной эры, а не её концом
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о следующем наставнике клуба после ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера.

«Задача преемника — выйти из тени Клоппа. Хорошая новость заключается в том, что ему предстоит возглавить клуб и команду, неузнаваемую по сравнению с той, что досталась Клоппу в наследство.

Клопп пришёл в «Ливерпуль», и болельщики мечтали стать чемпионами. Я надеюсь, что он передаст команду, выигрывающую трофеи, и продолжит сходство с Биллом Шенкли — его работа по созданию фундамента приведёт к тому, что его уход станет началом ещё одной триумфальной эры, а не её концом», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.

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