Голевая Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Монако» сыграл вничью с «Марселем» со счётом 2:2.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, Бен-Йеддер с передачи Александра Головина открыл счёт в матче, выведя «Монако» вперёд. Вскоре, на 11-й минуте, защитник «Монако» Гильермо Марипан получил прямую красную карточку. На 38-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. В самой концовке первого тайма, на 45+4-й минуте, Магнес Аклиуши вновь вывел гостей вперёд. Однако уже в начало второй половины, на 50-й минуте, Леонардо Беларди вновь сделал счёт равным. В конце матча, на 86-й минуте, Денис Закария получил вторую жёлтую и покинул поле, оставив гостей вдевятером. Гол Беларди так и остался последним в данной встрече, игра так и закончилась — ничья, 2:2.

После результата данного матча «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 34 очка в 19 матчах. «Марсель» же поднялся на седьмую строчку, имея в своём активе 29 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «ПСЖ» — 43 очка за 18 встреч.