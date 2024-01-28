Рафаэль Маркес выразил готовность возглавить «Барселону» после ухода Хави

Наставник «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес рассказал о том, что готов возглавить основную команду «сине-гранатовых».

«До конца турнира у руководства будет время хорошенько подумать, чтобы выбрать тренера, которого они пожелают. Это часть процесса. Я готов, если они позовут меня. Кто бы не хотел стать тренером «Барсы»? Буду продолжать готовиться, это всего лишь второй мой тренерский сезон. Но вы не можете отказаться от возможности тренировать великий клуб», – приводит слова Маркеса Barca Universal.

Напомним, ранее «Барселона» потерпела поражение в матче 21 тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:3). После чего Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

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