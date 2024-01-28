Новичок «Атлетико» Вермерен поделился эмоциями от перехода в испанский клуб

18-летний бельгийский полузащитник «Атлетико» Артур Вермерен рассказал о приезде в Мадрид и ожиданиях от игры в составе испанского клуба.

«Я много раз представлял себе, что буду играть именно за «Атлетико». Это отличный клуб, здесь присутствует страсть. Они как семья. Я действительно хотел быть здесь. Я никогда не видел такой атмосферы как на Метрополитано. Когда я попал на стадион, это было безумие. Ощущение было потрясающим. Фанаты были сумасшедшими. Это было лучшее, что я когда-либо видел.

В каждой игре я буду стараться изо всех сил и сделаю всё для клуба и болельщиков. Я надеюсь, что они будут поддерживать нас так же, как это было в матче против «Севильи», потому что это было потрясающе, и мне не терпится сыграть за эту команду. Aupa Atleti!», – приводит слова Вермерена официальный сайт «Атлетико»

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико» приобрёл Вермеера из «Антверпена» за € 22 млн без учёта дополнительных бонусов.

Бельгийский юноша подписал контракт с «матрасниками» на шесть с половиной лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Вермерена в € 30 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе бельгийского клуба 32 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»: