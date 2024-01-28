Анчелотти провёл совместную встречу с Луниным и Кепой по поводу их будущего

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встретился с Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой накануне матча с «Лас-Пальмасом». Об этом сообщает издание Defensa Central, которое специализируется на инсайдах о «Реале».

Итальянец заверил вратарей, что сохраняет доверие к каждому из них, а также сказал им, чтобы они продолжали изо дня в день бороться за место в стартовом составе. И Андрей, и Кепа понимают, что, когда Тибо Куртуа вернётся после травмы, они не будут основными, но до тех пор нет стопроцентной уверенности в том, кто из них будет первым номером.

Отметим, что основным голкипером мадридского «Реала» является Тибо Куртуа. Однако сейчас бельгийский вратарь восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, которую он получил летом 2023 года. Ожидается, что Куртуа может вернуться в ворота испанского гранда либо в конце этого сезона, либо в начале следующего.