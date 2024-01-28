«Барселона» рассматривает тренера «Реала Сосьедад» Альгуасиля в качестве замены Хави

В последние нескольких недель «Барселона» общалась с окружением главного тренера «Реала Сосьедад» Иманола Альгуасиля. Об этом сообщает El Chiringuito.

Вчера, 27 января, главный тренер каталонского клуба Хави заявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Однако слухи о том, что руководство сине-гранатовых недовольно испанским специалистом и ищет ему замену, появлялись ранее.

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Напомним, Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с 2018 года. На текущий момент подопечные 52-летнего специалиста после 22 туров испанской Примеры набрали 36 очков и занимают шестое место. Также «Реал Сосьедад» прошёл в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».