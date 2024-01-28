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Канчельскис сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Канчельскис сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство
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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис считает, что санкт-петербургский «Зенит» имеет самые высокие шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Зенита» до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. «Краснодар» впечатляет, но команда молодая — игроки могут не выдержать давления. Показательный момент, что они уже по ходу сезона упустили серьёзное преимущество по очкам.

А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, «Зенит» бы доминировал так же, как и раньше. Это был лучший игрок в чемпионате», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 18 проведённых матчах. «Зенит» располагается на второй строчке с 36 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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