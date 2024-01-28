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«В таких матчах выигрываешь морально». Тренер «Ньюкасла» Хау — об игре с «Фулхэмом»

«В таких матчах выигрываешь морально». Тренер «Ньюкасла» Хау — об игре с «Фулхэмом»
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (2:0).

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Лонгстафф – 39'     0:2 Бёрн – 61'    

«Сложная игра, не лучшее наше выступление. Я думаю, что в таких матчах выигрываешь морально. Должна быть мотивация. готовность терпеть — и то и другое было. Второй тайм был лучше с точки зрения комбинационной составляющей. Мы рады победить, сохранить свои ворота сухими и забить два хороших гола.

Мы знали, что будет сложно. Это игра уровня Премьер-лиги. У нас проблемы с травмами, и мы не в лучшей форме. В такого рода играх необходимо постараться добиться результата и пробиться в следующий раунд. Тут я должен похвалить игроков — в первом тайме мы были не в лучшей форме, но на перерыв ушли со счётом 1:0, что стало для нас хорошим результатом», — приводит слова Хау ВВС со ссылкой на ITV4.

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