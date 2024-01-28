«В таких матчах выигрываешь морально». Тренер «Ньюкасла» Хау — об игре с «Фулхэмом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (2:0).

«Сложная игра, не лучшее наше выступление. Я думаю, что в таких матчах выигрываешь морально. Должна быть мотивация. готовность терпеть — и то и другое было. Второй тайм был лучше с точки зрения комбинационной составляющей. Мы рады победить, сохранить свои ворота сухими и забить два хороших гола.

Мы знали, что будет сложно. Это игра уровня Премьер-лиги. У нас проблемы с травмами, и мы не в лучшей форме. В такого рода играх необходимо постараться добиться результата и пробиться в следующий раунд. Тут я должен похвалить игроков — в первом тайме мы были не в лучшей форме, но на перерыв ушли со счётом 1:0, что стало для нас хорошим результатом», — приводит слова Хау ВВС со ссылкой на ITV4.