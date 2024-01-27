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«Ньюкасл» вышел в 1/8 Кубка Англии, уверенно обыграв «Фулхэм»

«Ньюкасл» вышел в 1/8 Кубка Англии, уверенно обыграв «Фулхэм»
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Футболисты «Ньюкасла» забили свой первый гол на 38-й минуте встречи. С передачи бразильца Бруно Гимарайнса отличился полузащитник Шон Лонгстафф. Второй мяч в сетку ворот Марека Родака отправил защитник Дэн Бёрн.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун», а также «Брайтон энд Хоув Альбион».

Напомним, победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/16 финала
27 января 2024, суббота. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Лонгстафф – 39'     0:2 Бёрн – 61'    
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