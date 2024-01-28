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Булыкин: желание Миранчука играть сказывается на его результативности в «Аталанте»

Булыкин: желание Миранчука играть сказывается на его результативности в «Аталанте»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал успешные выступления российского полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

«Миранчук хочет играть в «Аталанте», ждёт своего времени. Мы знаем, что Алексей хороший футболист, и он использует свои шансы. Это очень большое желание влияет на его результативность. Хочется пожелать Миранчуку как можно больше игрового времени, не сбавлять и ждать шансов.

То, что Алексей мало играл, — выбор тренера. У Гасперини своё мнение, и мы не знаем, чего он хочет от Миранчука. Но он выходит и даёт результат — по уровню мастерства может играть в основе «Аталанты». Мне тоже не совсем понятно, почему он не играет больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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