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Балотелли опубликовал и быстро удалил видео о сравнении Путина и Байдена

Балотелли опубликовал и быстро удалил видео о сравнении Путина и Байдена
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Итальянский форвард команды «Адана Демирспор» Марио Балотелли в своих социальных сетях опубликовал видеосравнение президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Через небольшой промежуток времени футболист удалил этот пост.

«Разница между Россией и США», — подписано видео.

Через некоторое время Балотелли прокомментировал эту ситуацию.

«Это не было чем-то политическим, только дань уважения к смерти людей. Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения», — написал Балотелли в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги итальянский нападающий принял участие в пяти матчах и забил три гола. Контракт футболиста с «Адана Демирспор» действует до конца июня 2024 года.

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