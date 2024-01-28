Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt составил топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции

Transfermarkt составил топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал пятёрку самых дорогих продаж каталонской «Барселоны» с учётом инфляции. Этот рейтинг возглавила продажа бразильца Неймара во французский «ПСЖ».

Топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции

  1. Неймар (продан в «ПСЖ» в сезоне-2017/2018, сумма с учётом инфляции: € 249 млн).
  2. Луиш Фигу (продан в «Реал» Мадрид в сезоне-2000/2001, сумма с учётом инфляции: € 196 млн).
  3. Роналдо (продан в «Интер» в сезоне-1997/1998, сумма с учётом инфляции: € 187 млн).
  4. Микаэль Лаудруп (продан в «Реал» Мадрид в сезоне-1994/1995, сумма с учётом инфляции: € 139,5 млн).
  5. Ромарио (продан во «Фламенго» в сезоне-1994/1995, сумма с учётом инфляции: € 87,2 млн).
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Материалы по теме
Transfermarkt представил рейтинг клубов с наибольшим доходом от продажи игроков за 9 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android