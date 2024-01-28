Transfermarkt составил топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал пятёрку самых дорогих продаж каталонской «Барселоны» с учётом инфляции. Этот рейтинг возглавила продажа бразильца Неймара во французский «ПСЖ».

Топ-5 самых дорогих продаж «Барселоны» с учётом инфляции

Неймар (продан в «ПСЖ» в сезоне-2017/2018, сумма с учётом инфляции: € 249 млн). Луиш Фигу (продан в «Реал» Мадрид в сезоне-2000/2001, сумма с учётом инфляции: € 196 млн). Роналдо (продан в «Интер» в сезоне-1997/1998, сумма с учётом инфляции: € 187 млн). Микаэль Лаудруп (продан в «Реал» Мадрид в сезоне-1994/1995, сумма с учётом инфляции: € 139,5 млн). Ромарио (продан во «Фламенго» в сезоне-1994/1995, сумма с учётом инфляции: € 87,2 млн).

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