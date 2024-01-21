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Transfermarkt представил рейтинг клубов с наибольшим доходом от продажи игроков за 9 лет

Портал Transfermarkt представил рейтинг клубов, заработавших больше всего на трансферах с сезона-2014/15.

Английский «Челси» возглавил таблицу – клуб заработал 1,32 млрд евро на продаже футболистов. В тройке также «Бенфика» с 1,21 млрд и «Монако» с 1,2 млрд. В топ-5 ещё два клуба, которые пересекли рубеж в 1 млрд – «Ювентус» (1,09) и «Барселона» (1,06).

Топ-20 клубов выглядит следующим образом:

Топ-20 Фото: Transfermarkt

В топ-20 не вошли «Лейпциг» (655 млн, 22-е место), «Бавария» (606 млн, 25-е), «Тоттенхэм» (561 млн, 26-е), «Манчестер Юнайтед» (481 млн, 34-е), «Арсенал» (408 млн, 43-е) и «Милан» (391 млн, 46-е).

Напомним, на данный момент «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба 31 очко в 21 матче.