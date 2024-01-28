В «Твенте» рассказали, что трансфер Угальде в «Спартак» пока не согласован

Советник правления нидерландского «Твенте» Ян Стройер рассказал, что переход 21-летнего нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак» пока не согласован.

«Честно говоря, я не знаю, где он находится и куда полетел. Трансфер пока не согласован. Многое уже на своих местах, но пока ничего не подтверждено. Подождите и всё сами увидите», — приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сегодня, 28 января, приземлился в Москве. Также сообщалось, что «Спартак» заплатит фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В нынешнем сезоне Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех официальных турнирах, отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.