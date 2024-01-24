«Сомнительно, но окэй». Что за форварда «Спартак» нашёл в Европе

В детстве Манфреда Угальде вдохновляла игра Агуэро. А ещё он кусал соперника и ругался с тренером.

«Спартак» намерен укрепить линию нападения. Перед стартом сезона-2023/2024 красно-белые отправили Бальде Кейта и Шамара Николсона в аренды. Из центральных нападающих в команде остались только Александр Соболев и молодой Павел Мелёшин. Судя по первой части сезона, на 19-летнего парня тоже особо не рассчитывают.

И вот теперь появилась новость, что «Спартаку» интересен нападающий «Твенте» Манфред Угальде, у которого есть небольшой опыт игры за сборную Коста-Рики. По информации журналиста Ивана Карпова, красно-белые близки к трансферу 21-летнего футболиста.

Угальде покупал City Football Group, но за «Ман Сити» он не играл

Угальде делал первые шаги в профессиональном футболе в составе клуба «Саприсса», который базируется в Коста-Рике. Парень дебютировал за основную команду в 2019 году. В ноябре его признали лучшим молодым футболистом Лиги КОНКАКАФ — турнира, в котором принимают участие клубы из Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Угальде забил четыре мяча в восьми матчах, проведя на поле в общей сложности 572 минуты. А всего за «Саприссу» он отыграл 52 матча, забив 17 мячей и отдав 10 результативных передач.

Результативная игра парня не осталась без внимания топовых скаутов. В итоге летом 2020 года Угальде подписал контракт с City Football Group — холдингом, который владеет множеством клубов по всему миру. Правда, Угальде оказался не в системе «Манчестер Сити» или «Жироны». 18-летнего футболиста забрали в «Ломмел» — клуб второго бельгийского дивизиона.

«Это большой шаг для нашего клуба, — сказал менеджер «Саприссы» Виктор Кордеро. — City Football Group подписал контракт с нашим игроком — таким результатом можно гордиться. Мы желаем Манфреду больших успехов». Клуб из Коста-Рики не раскрыл никаких деталей по поводу трансфера, но если верить Transfermarkt, то сумма сделки составила € 875 тыс.

Нападающий проводит в Нидерландах третий сезон, там его признавали талантом месяца

В Бельгии Угальде надолго не задержался. Он отбегал там всего один сезон и набил неплохие цифры — 14 (11+3) результативных действий в 23 матчах. На форварда обратили внимание представители «Твенте». Как итог — аренда на один год. Нельзя сказать, что первый сезон Угальде в Нидерландах получился каким-то ярким. 28 матчей, четыре гола, два ассиста. Но гораздо важнее, что латиноамериканец провёл в общей сложности на поле всего лишь 801 минуту. Как правило, его выпускали на замену в концовках.

Тем не менее летом 2022 года «Твенте» продлил аренду Угальде ещё на один сезон. 31 матч (1253 минуты), девять голов, четыре ассиста, три жёлтые карточки — такой была статистика парня по итогам кампании-2022/2023. В марте 2023 года Угальде отжигал по полной программе — пять голов в трёх матчах чемпионата Нидерландов. В результате чего признали талантом месяца в Эредивизии. Помимо награды, ему вручили чек на € 2500 — эти деньги направили на развитие социальных проектов фонда ФК «Твенте».

Манфред Угальде с призом и чеком на € 2500 Фото: fctwente.nl

Летом 2023 года «Твенте» выкупил контракт игрока у City Football Group за € 4 млн. Сам Угальде подписал договор с нидерландским клубом на четыре года. «Прежде всего хотел бы поблагодарить клуб за оказанное доверие, — сказал Манфред после подписания контракта. — Сегодня я сделал важный шаг в карьере. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда появился вариант с полноценным трансфером, я долго не думал. Мне очень нравится быть здесь».

Надо сказать, что Угальде оправдывает вложенные в него средства. В этом сезоне ему стали гораздо больше доверять, ведь парень уже провёл на поле почти 2000 минут. У него классная статистика — девять голов и семь результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Это лучший сезон костариканца с момента переезда в Нидерланды.

Манфред Угальде после подписания контракта с «Твенте» Фото: fctwente.nl

Манфреда вдохновляла игра Агуэро, а ещё он восхищается Суаресом

Любопытно, что в ноябре 2023 года Угальде признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в чемпионате Испании. «Надеюсь, когда-нибудь сыграть в Ла Лиге, — говорил Манфред. — Желательно в «Атлетико», который тренирует Диего Симеоне. Мне нравится, как он живёт каждым матчем, как подбадривает команду, как эмоционально ведёт себя на кромке. Это чистая страсть, и мне по душе такой подход. В «Атлетико» люди хотят совершенствоваться на каждой тренировке».

Кроме того, Манфред рассказал, игра кого из футболистов нравилась ему в детстве: «Раньше источником вдохновения для меня был Серхио Агуэро. Мне нравились его скорость, дриблинг, удары с обеих ног. Уже в 16-летнем возрасте он был настоящей звездой в Аргентине. Позже я сидел перед телевизором и смотрел, как он блистает в «Атлетико» и «Ман Сити». Агуэро был кумиром моего детства».

Кстати, в Нидерландах Угальде сравнивают с Луисом Суареом: «Это большой комплимент. Меня сравнивают с игроком, которым я восхищаюсь. Думаю, у нас много общего. Нас объединяет усердная работа. У нас тяжело отобрать мяч. Но моя цель состоит не в том, чтобы стать следующим Луисом Суаресом».

Форвард конфликтовал с тренером и кусал соперника

Любопытна история Угальде в сборной Коста-Рики. Парень дебютировал там ещё в 2020 году, а второй матч провёл в сентябре 2021-го. А потом у него разгорелся конфликт с главным тренером. Луис Фернандо Суарес не включил парня в заявку на матчи отбора ЧМ-2022, которые состоялись в октябре 2021 года. Угальде обиделся на решение тренера и публично заявил, что не вернётся в национальную команду, пока у руля будет Суарес. Тот ушёл из сборной только летом 2023-го, и с того момента Манфред отыграл четыре матча в её составе.

Манфред Угальде в составе сборной Коста-Рики Фото: Stu Forster/Getty Images

Угальде сравнивают с Луисом Суаресом (футболистом) не только по причине игровых характеристик, но и в связи с одним поступком. В 2019 году молодой игрок укусил соперника в матче чемпионата Коста-Рики. Позднее Угальде принёс извинения, но не избежал дисквалификации на два матча. Любопытно, что арбитр проморгал этот эпизод, однако дисциплинарный комитет наказал игрока на основании видеозаписи.

«Угальде — не Промес. Сомневаюсь, что он заиграет в России»

А вот комментатор Роман Нагучев, который пристально следит за чемпионатом Нидерландов, сомневается, что нападающий проявит себя в России.

«Для трансфера Манфреда Угальде в «Спартак» классик Олег Тиньков приготовил отличную реплику «сомнительно, но окэй». Тут дело в том, что открывший Угальде экс-тренер «Твенте» Рон Янс готовит футболистов только для своих личных команд. Сильный кристально нидерландский тренер хоть и открывал Луиса Суареса, но в остальном придумывает удалой футбол, идеально подходящий резвым худосочным парням вроде Угальде для внутреннего пользования.

В Нидерландах Манфред очень быстро бежит только вперёд, успевает «подобедать» отскоками и забил даже чересчур много курьёзных голов, когда вратари и защитники соперников вдруг забывались посреди игры в мяч. Переехать из Эредивизии в РПЛ нормально удалось только Промесу. Манфред — не Квинси. Парень талантливый, но очень сомневаюсь, что он сможет в России или в Европе. Как и кто угодно из этого слишком нидерландского «Твенте», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.