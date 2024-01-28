Далер Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лорьяном»

В матче 19-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лорьян» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Лорьян»: Мвого, Туре, Катсерис, Тальби, Лапорт, Абергель, Ле Брис, Понсо, Кари, Луза, Крупи.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Него, Кузяев, Кехта, Жужу, Казимир, Сабби.

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда Луки Элснера набрала 22 очка за 18 матчей. «Лорьян» находится на 18-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 43 очка.