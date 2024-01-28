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«Трансфер в Россию? Нет». Брат Балотелли — о видео с Путиным и Байденом

«Трансфер в Россию? Нет». Брат Балотелли — о видео с Путиным и Байденом
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Коррадо Балотелли, сводный брат итальянского нападающего клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли, отреагировал на быстро удалённый пост футболиста турецкой команды, в котором было видеосравнение президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мне ничего об этом неизвестно. И я не видел ничего в социальных сетях. Возможен ли трансфер Марио в Россию? Нет», — приводит слова Балотелли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги итальянский нападающий принял участие в пяти матчах и отметился тремя забитыми мяча. Действующий контракт футболиста с «Адана Демирспор» рассчитан до конца июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Марио Балотелли составляет € 1 млн.

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