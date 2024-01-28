Алейников: Миранчук правильно не уехал в «Локомотив» — теперь пришло его время в Италии

Бывший футболист Сергей Алейников высказался о прогрессе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Прогресс Миранчука связан с тем, что пришло его время. Он привык к чемпионату Италии, тренер «Аталанты» стал больше ему доверять. В таких обстоятельствах игрок раскрывается — это влияет эмоционально, что тоже важно. Также отмечу, что Алексей очень правильно сделал, что не уехал в обратно «Локомотив», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч для своей команды. В текущем сезоне игрок принял участие в 18 встречах во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.