«Жирона» не проигрывает на протяжении 14 матчей Примеры

В воскресенье, 28 января, «Жирона» на выезде оказалась сильнее «Сельты» в матче 22-го тура испанской Примеры — 1:0. Таким образом, команда не проигрывает на протяжении 14 матчей Ла Лиги кряду.

В последний раз в матче чемпионата «Жирона» уступала в субботу, 30 сентября. Это произошло в игре с мадридским «Реалом» — 0:3. На протяжении последующих 14 матчей турнира бело-красные обыгрывали такие команды, как «Кадис» (1:0), «Альмерию» (5:2), «Сельту» (1:0), «Осасуну» (4:2), «Райо Вальекано» (2:1), «Валенсию» (2:1), «Барселону» (4:2), «Алавес» (3:0), «Атлетико» (4:3), «Севилью» (5:1) и «Сельту» (1:0). Также подопечные Мичела Анхеля сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1), «Бетисом» (1:1) и «Альмерией» (0:0).

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Свой следующий матч «Жирона» проведёт в субботу, 3 февраля. Команда Мичела Анхеля в рамках 23-го тура Ла Лиги на домашней арене примет «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Начало игры — в 23:00 мск.