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Гендиректор «Аугсбурга»: вчера мы заметили, что «Бавария» была тонкокожей

Гендиректор «Аугсбурга»: вчера мы заметили, что «Бавария» была тонкокожей
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Генеральный директор «Аугсбурга» Михаэль Стролл заявил, что «Бавария» в матче 19-го тура Бундеслиги (2:3) была тонкокожей.

«Прежде всего, для нас комплимент, что «Бавария» ненавидит поездки в «Аугсбург». Вчера мы ещё раз доказали, что против нас может быть тяжело играть, при этом мы показывали хороший футбол. Это правда, что поле на данный момент находится не в лучшем состоянии. Но я согласен, что последние три игры «Баварии» были ненамного лучше, и они были сыграны на их поле на «Альянц Арене». Я думаю, вчера мы заметили, что «Бавария», возможно, была немного тонкокожей», — приводит слова Стролла SPORT1-Doppelpass.

На данный момент мюнхенская «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 19 матчей. «Аугсбург» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (48).

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