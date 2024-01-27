Игрок «Баварии» Горецка раскритиковал футбольное поле стадиона «Аугсбурга»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка раскритиковал футбольное поле «ВВК-Арена» после матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).

«За последние несколько дней у нас были плохие новости из-за травм, и мы играли по схеме с четырьмя защитниками, по которой раньше никогда не играли. Мы знали, что нас здесь ждёт — на мой взгляд, невероятно непривлекательный футбол. Мы всегда говорим, что хотим видеть привлекательный футбол, но я понимаю, что это вообще невозможно, когда приходится играть на таком поле, как это. Но мы все равно добились ценной победы», — приводит слова Горецки Sky Sports Germany.

Напомним, игрок баварцев Кингсли Коман в середине первого тайма получил повреждение, из-за которого на 26-й минуте его заменил Матис Тель. При этом главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заявил, что это точно травма колена, однако степень повреждения будет ясна только после результатов сканирования.