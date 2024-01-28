Тренер «Жироны» прокомментировал возможное назначение в «Барселону»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Мигель прокомментировал возможное назначение в каталонскую «Барселону».

«Мог ли я возглавить «Барселону»? Нет. Я слежу за «Жироной». Хави — тот, кто лучше всех знает «Барселону», а у меня контракт до 2026 года. Так что ничего: Хави – это «Барса», — приводит слова Мигеля Sport.

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Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).