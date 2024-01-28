«МЮ» упустил преимущество в два мяча в матче с клубом из четвёртой лиги в Кубке Англии

Сегодня, 28 января, проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Ньюпорт Каунти», представляющий четвёртый дивизион английского футбола, и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте (Уэльс). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт матча равный — 2:2.

В самом начале первого тайма, на седьмой минуте, Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Уже на 13-й минуте Кобби Майну удвоил преимущество гостей. Однако на 36-й минуте «Ньюпорт Каунти» отыграл один мяч, а уже в начале второй половины, на 47-й минуте, сравнял счёт — 2:2.

В 1/32 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» обыграл «Истли» со счётом 3:1. «Манчестер Юнайтед» на аналогичной стадии победил «Уиган» со счётом 2:0. В той встрече голами отметились защитник Диогу Дало и полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.