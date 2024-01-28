Таджикистан по серии пенальти обыграл ОАЭ и прошёл в 1/4 финала Кубка Азии

Сегодня, 28 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Таджикистана и ОАЭ. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч в основное и дополнительное время закончился со счётом 1:1, а вот в серии пенальти оказалась сильнее национальная команда Таджикистана (5:3).

Единственный мяч в этой игре забил защитник сборной Таджикистана Вахдат Ханонов на 30-й минуте после передачи Зоира Джурабоева. На 90+5-й минуте Халифа Аль-Хаммади сделал счёт равным. В серии пенальти игроки сборной ОАЭ не реализовали один 11-метровый удар. В следующей стадии азиатского турнира сборная Таджикистана сыграет с победителем матча Ирак — Иордания. Кроме того, в 1/4 Кубка Азии уже прошла национальная команда Австралии.

Напомним, на групповой стадии Кубка Азии сборная Таджикистана по разу победила, сыграла вничью и проиграла, а по итогу заняла второе место, имея в своём активе четыре очка.