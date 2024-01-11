В Сети распространяется фото с якобы сильно потолстевшим Неймаром

В зарубежных социальных сетях и СМИ распространяется фото, на котором видно, как потолстел бразильский нападающий Неймар после переезда в Саудовскую Аравию. Футболист подвергается критике болельщиков в комментариях под новостями о своём лишнем весе.

Фото: Скриншот из соцсетей

Тем не менее лишний вес Неймара на скриншоте выше — это результат либо неудачного ракурса, либо фотомонтажа. В действительности бразилец выглядит как и раньше, что заметно на других скриншотах из того же интервью.

Фото: Скриншот из соцсетей

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах за «Аль-Хиляль», забил один гол и отдал три результативные передачи.

Бразильский нападающий не выходил на поле с середины октября, когда в матче сборной повредил переднюю крестообразную связку правого колена и порвал мениск.