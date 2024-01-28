Первый тренер Миранчуков сравнил Антона и Алексея с братьями Березуцкими

Александр Воронков, первый тренер братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков, высказался о том, как складывается их карьера, а также сравнил их с братьями Василием и Алексеем Березуцкими. Напомним, Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», а Антон Миранчук играет за московский «Локомотив».

«Братья Березуцкие провели удачную карьеру в одном клубе. Как только разняли братьев Миранчуков, «Локомотив» перестал бороться за трофеи. Нельзя близнецов разлучать! Все забывают про физиологию и не понимают, что оба стали хуже играть, так как им не хватает друг друга на уровне генетики. Но однозначно братья Миранчуки талантливее Березуцких», — приводит слова Воронкова Sport24.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч своей команды. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 встречах во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.