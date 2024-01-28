Лаутаро Мартинес вошёл в топ-10 бомбардиров «Интера» за всю историю

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поразил ворота «Фиорентины» (1:0) в матче 22-го тура итальянской Серии А. Футболист на 14-й минуте откликнулся на передачу Кристьяна Аслани и головой отправил мяч в сетку ворот «фиалок». Таким образом, этот гол стал для аргентинца 124-м, забитым в форме «нерадзурри».

Лаутаро расположился на чистом 9-м месте в списке лучших бомбардиров «Интера», опередив нападающего Кристиана Вьери (123 гола). На данный момент первую строчку в списке голеадоров клуба занимает легендарный футболист миланцев Джузеппе Меацца, забивший 287 мячей в период с 1927 по 1940 год.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 27 матчей за «нерадзурри» во всех официальных турнирах, отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Текущее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.