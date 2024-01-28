Первый тренер Миранчуков: Алексей и Антон должны играть вместе. Русские — особенные

Александр Воронков, первый тренер братьев-близнецов Алексея и Антона Миранчуков, высказался о том, что нужно было сделать братьям для того, чтобы их карьера сложилась лучше. Напомним, Алексей Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту», а Антон Миранчук играет за московский «Локомотив».

«Гасперини спустил Лешу вниз, когда он был моложе. А если бы он взял в подмогу Антона, то братья тянули бы друг друга за уши, дополняли. Но всем наплевать на будущность и не думают о перспективах футболистов. Им нужен результат здесь и сейчас, но это не гуманно. Уверен, будь они в одном клубе, их судьба сложилась бы намного удачнее и эффективнее для них самих и нашей сборной. А оба они могут играть намного лучше. Европейцы, может, могут играть отдельно, а русские не такие — они особенные», — приводит слова Воронкова Sport24.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч своей команды. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 18 встречах во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.