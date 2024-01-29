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«Интер» одолел «Фиорентину» и вновь возглавил таблицу Серии А

«Интер» одолел «Фиорентину» и вновь возглавил таблицу Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Интер». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Интер» с минимальным преимуществом одолел своего соперника — 1:0.

Единственным голом отметился нападающий «нерадзурри» Лаутаро Мартинес. Аргентинец на 14-й минуте откликнулся на передачу Кристьяна Аслани и головой отправил мяч в сетку ворот «фиалок». На большее команды не сподобились. Матч так и завершился — 1:0.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы набрали 54 очка за 22 тура. «Фиорентина», в свою очередь, располагается на пятой строчке, имея в активе 34 очка.

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 14'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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