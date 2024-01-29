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«Я не деревянный». Юрген Клопп – об акции болельщиков «Ливерпуля»

«Я не деревянный». Юрген Клопп – об акции болельщиков «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал акцию болельщиков во время матча Кубка Англии с «Норвич Сити» (5:2), которые поблагодарили специалиста за работу после новости о его уходе из команды по окончании сезона.

«Это не всегда легко, но моя работа — взять себя в руки. Я получил все сообщения, которые прислали люди, я не деревянный. Не так давно я сказал: «Не пойте эту песню во время игры». Люди явно уже перестали меня слушать! Это хорошо! Это первая игра после сообщения о моём уходе. Я здесь не для того, чтобы говорить людям, что им следует делать», — приводит слова Клоппа The Athletic.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Специалист возглавляет команду с 2015 года и за это время выиграл с командой семь трофеев.

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28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 2
Норвич Сити
Норидж
1:0 Джонс – 16'     1:1 Гибсон – 22'     2:1 Нуньес – 28'     3:1 Жота – 53'     4:1 ван Дейк – 63'     4:2 Сайнс – 69'     5:2 Гравенберх – 90+5'    

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