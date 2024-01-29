«Я не деревянный». Юрген Клопп – об акции болельщиков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал акцию болельщиков во время матча Кубка Англии с «Норвич Сити» (5:2), которые поблагодарили специалиста за работу после новости о его уходе из команды по окончании сезона.

«Это не всегда легко, но моя работа — взять себя в руки. Я получил все сообщения, которые прислали люди, я не деревянный. Не так давно я сказал: «Не пойте эту песню во время игры». Люди явно уже перестали меня слушать! Это хорошо! Это первая игра после сообщения о моём уходе. Я здесь не для того, чтобы говорить людям, что им следует делать», — приводит слова Клоппа The Athletic.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Специалист возглавляет команду с 2015 года и за это время выиграл с командой семь трофеев.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво