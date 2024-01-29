Луис Энрике отказался обсуждать возможное возвращение в «Барселону»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о его возможном возвращении в «Барселону».

«Мне нечего сказать по этому поводу, без комментариев», — приводит слова Энрике журналист Дэни Гил в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике новым главным тренером команды после того, как Хави покинет клуб.

Энрике возглавляет «ПСЖ» с июля 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Отметим, Энрике уже возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Также за свою тренерскую карьеру Энрике возглавлял национальную команду Испании, «Сельту», «Рому» и «Барселону Атлетик».

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции