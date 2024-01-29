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Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании

Рамос покорил достижение Месси в чемпионате Испании
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос обошёл аргентинского нападающего Лионеля Месси по количеству матчей в чемпионате Испании, сообщает журналист Педро Мартин в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Рамос принял участие в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:1). Для защитника этот матч стал 521-м в чемпионате Испании. Он вышел на восьмое место по количеству игр в Примере, обойдя Месси, на счету которого 520 игр.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Рекордсменами по количеству матчей в чемпионате Испании являются Андони Субисаррета и Хоакин (622).
Рамос выступает за «Севилью» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее защитник выступал за этот клуб с 2004 по 2005 год. Также Рамос в Испании защищал цвета «Реала».

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 13 матчах в чемпионате Испании, в которых забил один гол.

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Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Ромеро – 24'     1:1 Будимир – 55'    
Удаления: Сусо – 86' / нет

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